Ex Ilva, nel pomeriggio Conte a Taranto per incontrare i lavoratori

TARANTO - Potrebbe essere agià oggi pomeriggio il premier, per incontrare i lavoratori ai cancelli dell'ex Ilva. La notizia, ancora ufficiosa, si sta diffondendo a macchia d'olio tra gli operai e i tarantini dopo la decisione di ArcelorMittal di lasciare il siderurgico jonico.Il presidente del Consiglio avrebbe deciso la visita questa mattina, mentre è in corso a Taranto lo sciopero degli addetti al siderurgico indetto per l'intera giornata di oggi.