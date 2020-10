Un altro bambino positivo in una scuola elementare del Salento. A Taranto contagiate una malata oncologica, una prof e una Oss

Crescono ancora i contagi in tutta la Puglia, con un quadro e un numero di focolai diverso da provincia a provincia. Domani, lunedì 19 ottobre, resterà chiusa la scuola elementare di Noha, frazione di Galatina, nel Salento: è stato infatti riscontrato un caso positivo al Covid-19, che obbliga l'istituto a chiudere per sanificazione e compagni e maestre del piccolo a sottoporsi a tampone.

Positiva anche una docente del liceo Aristosseno di Taranto: la donna, però, si trovava già in quarantena domiciliare per un contatto con un positivo. L'istituto resterà chiuso fino ai risultati dei tamponi che sono stati o saranno effettuati sul personale docente e il personale Ata.

Contagiata dal coronavirus anche una Oss impegnata nell'assistenza domiciliare a Taranto: test per i suoi parenti e per i pazienti che ha incontrato in questi giorni. Ancora. Positiva al Covid-19 un'anziana ricoverata a Oncologia, sempre all'ospedale di Taranto.

