Consorzio trasporti, la Cassazione annulla le condanne. Tutto da rifare per tre

È tutto da rifare nel processo a carico di tre dei quattro ex dirigenti del Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto (Ctp), Michele Ciccimarra di 71, Giovanni D’Auria di 46 anni, Cosimo Rochira di 72 anni e Mario De Felice di 64. Per l’accusa di abuso d’ufficio i quattro funzionari erano stati condannati in primo e secondo grado a dieci mesi di reclusione il primo e ad un anno ciascuno gli altri tre.

La Cassazione ha annullato senza rinvio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati