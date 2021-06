Ex Ilva, il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar di Lecce: la produzione nello stabilimento di Taranto può proseguire

L'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto non chiude. Il tanto atteso verdetto è arrivato: il Consiglio di Stato, all’esito dell’udienza del 13 maggio 2021, ha disposto l’annullamento della sentenza del TAR di Lecce n.249/2021. Vengono dunque a decadere le ipotesi di spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia e di fermata degli impianti connessi, la cui attività produttiva proseguirà con regolarità.

Le motivazioni

Il potere di ordinanza d'urgenza del sindaco di Taranto è stato esercitato in assenza dei presupposti di legge. È per questo che il Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza sull'ex Ilva. Secondo Palazzo Spada, non sono emersi «fatti, tali da evidenziare e provare adeguatamente che il pericolo di reiterazione degli eventi emissivi fosse talmente imminente da giustificare l'ordinanza contingibile e urgente, oppure che il pericolo paventato comportasse un aggravamento della situazione sanitaria nella città di Taranto, tale da indurre ad anticipare la tempistica prefissata per la realizzazione delle migliorie» dell'impianto.

Il Consiglio di Stato pertanto pur senza negare la grave situazione ambientale e sanitaria da tempo esistente nella città di Taranto, già al centro di vicende giudiziarie penali e di una sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani, ha concluso che «nella specie il potere di ordinanza abbia finito per sovrapporsi alle modalità con le quali, ordinariamente, si gestiscono e si fronteggiano le situazioni di inquinamento ambientale e di rischio sanitario, per quegli stabilimenti produttivi abilitati dall'A.I.A.», non essendosi evidenziato un pericolo «ulteriore» rispetto a quello ordinariamente collegato allo svolgimento dell'attività industriale.

L'iter giudiziario

Il Consiglio di Stato era chiamato a decidere se confermare o bocciare la sentenza del Tar di Lecce che lo scorso 13 febbraio aveva ordinato lo spegnimento in 60 giorni degli impianti dell’area a caldo del siderurgico ex Ilva di Taranto. La sentenza del Tar Lecce di febbraio scorso aveva confermato un'ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, di febbraio 2020 che disponeva lo stop agli impianti dell’area a caldo in 60 giorni in quanto fonti emissive pericolose per la salute e per l’ambiente.

La sentenza del Tar era stata subito impugnata in appello da ArcelorMittal Italia a cui si sono poi aggiunti Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, Invitalia, in qualità di partner pubblico di ArcelorMittal Italia, e il ministero della Transizione ecologica. Dall'altra parte, invece, Comune di Taranto e Regione Puglia. Il Consiglio di Stato aveva sospeso il 12 marzo scorso la sentenza del Tar e rinviato tutto all’udienza di merito del 13 maggio. E finalmente, da qualche minuto, si è arrivati al verdetto.