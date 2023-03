Mano tesa di Emiliano a Fitto sul palco di Confindustria: «È il ministro più competente»

Primo incontro tra il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il ministro per gli Affari europei e per il Pnrr Raffaele Fitto. L'occasione l'ha data, oggi, l'assemblea di Confindustria Brindisi al cinema Impero, alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale degli industriali Carlo Bonomi. Fitto, Bonomi ed Emiliano avranno modo di confrontarsi faccia a faccia, tra le altre cose, proprio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Intanto, però, prima dell'incontro Emiliano ha risposto a Fitto sulla polemica relativa ai ritardi nell'iter organizzativo per i giochi del Mediterraneo a Taranto.

Mano tesa di Emiliano

Il primo a prendere la parola è stato Sergio Fontana, presidente regionale di Confindustria, che ha lanciato l'idea di un patto per la Puglia. Mano tesa di Emiliano nei confronti del ministro Fitto: «Raffaele - ha detto - è la persona più competente del nostro Paese. Ti meraviglierà, ma condivido». Dice Emiliano citando Fontana. «Non siamo fatti l'uno per l'altro io e te - ha proseguito. Abbiamo caratteristiche diverse, ma stima e rispetto non sono mancati. Noi non facciamo risse e cerchiamo di darci una mano».

Pnrr e fondi

«Se il quadro è così disastroso che non possono fare politiche di coesione e perequazione - ha detto ancora Emiliano - bisogna dirlo. Dobbiamo capire qual è il senso delle modifiche al Pnrr. Se si continua a progettare e poi mancano i fondi, bisogna saperlo. Non siamo qui a battere cassa, ma a farci carico di un problema nazionale».

La stoccata

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiede al ministro per il Sud Raffaele Fitto di sbloccare i fondi Fsc, così la Regione metterà a disposizione non 50, bensì 70 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo 2026.



“Diciamoci la verità”, ha detto Emiliano poco prima di prendere parte all’assemblea pubblica di Confindustria Brindisi dal tema “Finalmente Brindisi. “I Giochi a Taranto se li sono “inventati” la Regione e i Comuni della provincia tarantina, in particolare il Comune di Taranto. Ora è il governo a dover fare la sua parte. Il governo fa parte del comitato organizzatore dei Giochi, quindi se lo critica è una contraddizione”, ha concluso Emiliano.