Comune di Taranto, azzeramento della giunta: il sindaco revoca le deleghe, ecco chi resta

Un terremoto annunciato. Come spiegato negli ultimi giorni alle forze politiche che compongono la maggioranza di Palazzo di Città, nonché come riferito nel saluto grato che il sindaco Rinaldo Melucci ha rivolto agli assessori in occasione dell'ultima seduta di giunta, quest'oggi il capo dell'amministrazione comunale di Taranto ha avviato una fase di profonda rivisitazione degli organismi e degli equilibri di governo.

L'azzeramento

«Nelle prossime settimane ci sarà modo di interloquire con i gruppi consiliari per raccogliere utili spunti alla ricostituzione della giunta comunale e degli altri contenitori amministrativi - si legge nella nota a firma Melucci - Nel frattempo, il sindaco ha confermato la volontà di allargare la componente tecnica a garanzia dei dossier e delle scadenze di una certa rilevanza per la città.

Questo, nella considerazione che la fase delicata e di lavoro intenso, che l'ente civico e la nostra città stanno affrontando, impongano di ripartire da un concreto e convinto spirito di servizio nei confronti della comunità e dei suoi interessi».

Restano in carica, al momento con deleghe immutate, i soli assessori di diretta espressione dello stesso sindaco, Fabrizio Manzulli e Mattia Giorno.