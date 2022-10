Un compleanno speciale per Giovanni: 100 anni e tanta commozione

Un po' di commozione per il centenario Giovanni, inevitabile per l'affetto che tutti i famigliari gli hanno riservato. E per la sorpresa di un augurio speciale per questo secolo di vita da parte dell'amministrazione comunale attraverso l'assessore con deleghe alla Polizia Locale e Protezione Civile, Cosimo Ciraci.

Giovanni Lolli ha compiuto 100 anni e ha festeggiato questo importante compleanno. Un omaggio anche dal sindaco di Taranto con una pergamena in cui c'era scritto: “Oggi un lieto pensiero accarezza i cuori, un sorriso appena accennato, un nuovo giorno di vita, la gioia di festeggiare il lieto evento”.