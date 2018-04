© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Commissione Ue «non impone»cessioni di attività «specifiche», ma «analizza quelle propostedalle imprese e valuta se rispondono alle preoccupazioniidentificate dalla concorrenza». Lo ha detto un portavocedell'antitrust europeo rispondendo a chi gli chiedeva uncommento sulla lettera che il Lussemburgo ha inviato a Bruxellessul caso Ilva-ArcelorMittal. «Capiamo che quando una fusioneporta ad un disinvestimento questo possa essere fonte diincertezza e preoccupazione per le aziende e i lavoratori, mal'obiettivo della Commissione è di assicurare che ogni assetceduto continui ad esercitare concorrenza sulle aziende che sifondono», ha detto il portavoce. L'antitrust europeo ribadisceche l'analisi della fusione Ilva-ArcelorMittal è ancora «incorso», e che la scadenza legale per la decisione è il 23maggio. «Non possiamo predire il risultato, non abbiamo presouna decisione finale», ha detto il portavoce che non conferma leindiscrezioni circolate sulla stampa circa un via libera allafusione già accordato. «Nei procedimenti di fusione è responsabilità delle aziendecoinvolte affrontare i dubbi sulla concorrenza identificatidalla Commissione», che poi valuta i rimedi sulla base deifeedback del mercato. Ma i riedi sono sempre «una sceltacommerciale delle aziende». La Commissione ovviamente non ha alcun interesse a farchiudere gli stabilimenti Ilva in Belgio e Lussemburgo, anzi, loriterrebbe controproducente dal punto di vista della concorrenzache diminuirebbe, rafforzando ArcelorMittal. Per questoBruxelles sottolinea che «approveremo i rimedi proposti solo sesaremo convinti che gli asset ceduti continueranno ad essereoperati su base duratura e sostenibile nelle mani del nuovoproprietario. E non approveremo una cessione dove ciò non vengaassicurato».