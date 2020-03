Commerciante cinese dona 4mila mascherine all'amministrazione comunale

Un gesto estremamente gradito in una fase tanto critica. Un commerciante cinese, che da anni opera a Taranto, ha donato all’amministrazione Melucci 4mila mascherine chirurgiche. Le mascherine sono state distribuite a donne e uomini impegnati nell'affrontare questo particolare momento, un dono che arriva da chi conosce bene il peso di questa emergenza, ma soprattutto da chi ha eletto a seconda casa il nostro territorio. “È con questa frase – ha spiegato l’assessore Gianni Cataldino – che gli amici di Happy Shopping hanno testimoniato come sia possibile essere parte attiva di una comunità, pur avendo storie e origini differenti. La grande lezione di questi giorni è proprio in azioni del genere: un ritrovato senso di appartenenza che supera qualsiasi differenza”. © RIPRODUZIONE RISERVATA