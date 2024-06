Comedy Film Fest, prima edizione a Manduria: tra gli ospiti Massimo Boldi e Manuela Arcuri

Sarà una kermesse totalmente gratuita per gli spettatori, che unirà la commedia italiana alla qualità del vino locale la prima edizione del Comedy Film Fest, che si svolgerà dall'11 al 13 luglio in piazza Garibaldi a Manduria (in provincia di Taranto).

Il programma

Tre giorni di interviste, proiezioni e ricevimenti che arricchiranno l'offerta culturale dell'estate pugliese. Il management del Manduria Comedy Film Fest è composto dal direttore generale Gianluca Melillo Muto, dal direttore artistico Maximilian Law e dal direttore operativo Dario Pinelli. Il Festival è patrocinato dal Comune di Manduria ed è sostenuto dagli stakeholders del territorio. Grazie al sodalizio con Saturnia, sarà garantita la distribuzione dei cortometraggi e dei lungometraggi selezionati tra i circa duemila giunti al Comedy Film Fest da cento Paesi sparsi per i cinque continenti. Fra gli ospiti, Stefano Fresi e Jane Alexander, rispettivamente presidente e componente del comitato d'onore; gli attori Massimo Boldi, Giorgio Tirabassi, Maurizio Mattioli, Manuela Arcuri, Enrico Montesano, Jun Ichikawa, Enula, Chiara Vinci, Francesco Apolloni, Alice Luvisoni, Andrea Biglione.

Condurranno le tre serate gli attori comici di Zelig Off Giulia Cavallo e Francesco Romano. Apertura l'11 luglio alle 18.30 con le interviste ai protagonisti, a seguire proiezione in anteprima nazionale film Neet con la presenza di regista e parte del cast, main comedy event con l'introduzione di Manuela Arcuri e un omaggio a Enrico Montesano con intervista-spettacolo sul main stage, proiezione in anteprima nazionale del film Amici per caso con la presenza di regista e parte del cast. Il 12 luglio proiezione film cortometraggi in anteprima con la presenza di regista e attori, omaggio a Giorgio Tirabassi con intervista-spettacolo sul main stage dopo l'introduzione di Stefano Fresi, omaggio al successo della serie di film Addio al nubilato con il regista Francesco Apolloni, le attrici Jun Ichikawa ed Enula. Il 13 luglio proiezione film cortometraggi in anteprima, omaggio a Massimo Boldi con intervista-spettacolo sul main stage dopo l'introduzione di Jane Alexander, omaggio a Maurizio Mattioli con intervista-spettacolo, proiezione del film Tifosi con Massimo Boldi e Maurizio Mattioli, e consegna premi.