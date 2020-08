Colpo di pistola alla testa di un uomo: ferimento a Taranto

Un uomo di 70 anni è stato ferito ieri a Taranto con un colpo di pistola alla testa in centro.

Sul misterioso episodio indagano gli uomini della polizia. Ad agire sarebbe stato un uomo con il volto coperto da un casco. L'autore del ferimento è poi scappato.



La vittima è un 70enne incensurato di Taranto che - a quanto si apprende - non sarebbe in pericolo di vita.



Trasportato all'ospedale cittadino "Santissima Annunziata", il 70enne è stato sottoposto a un intervento per la rimozione del proiettile, calibro 7,65. La pallottola si sarebbe fermata tra la tempia e l'occhio.



Indagine in corso della polizia per risalire alla persona che ha sparato facendo poi perdere le sue tracce. © RIPRODUZIONE RISERVATA