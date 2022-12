Cocaina tra i panettoni, arrestato dopo l'irruzione dei carabinieri

La cocaina e i soldi dello spaccio erano nascosti tra i panettoni. L'escamotage, però, non ha salvato un giovane spacciatore di Taranto. Nella sua abitazione, l'altro giorno, hanno fatto irruzione i carabinieri del comando provinciale jonico. I militari hanno sequestrato droga e soldi e per il pusher sono scattate le manette con la contestazione di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione

Il controllo dei carabinieri è scattato al termine di un servizio di appostamento. I militari, infatti, hanno notato nella zona alla periferia della città troppi movimenti sospetti di persone non del luogo. Soggetti che dopo aver parcheggiato le loro autovetture, a volte in doppia fila congestionando anche il traffico, si dirigevano di corsa verso una palazzina per poi tornare rapidamente alle proprie macchine e allontanarsi.

La perquisizione

I carabinieri hanno individuato un giovane che veniva contattato dai "clienti" in strada. Era lui poi a portarli all’interno di un condominio. A quel punto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo nella casa del ragazzo, nascosti tra i panettoni, circa 225 grammi di cocaina pronta ad essere suddivisa in dosi, nonché tutto l’occorrente per il confezionamento e un’ingente somma di denaro in contanti, ritenuta il ricavato dell'attività di spaccio. Droga e soldi sono finiti sotto sequestro mentre il tarantino è stato condotto in carcere.