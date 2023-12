​Grottaglie, addio al Cinzella: «Costi troppo elevati». Il festival sbarca a Brindisi

L'ex Capannone Montecatini a Brindisi torna protagonista della musica internazionale per tre giorni, tra il 15 ed il 17 agosto prossimi: ospiterà il Cinzella Festival. La prima serata vedrà protagonisti due artisti tra i più popolari del mondo dell'elettronica, il danese Trentemoller ed il francese Vitalic. I dettagli sono stati resi noti nella conferenza di ieri nella sala della Colonna del Palazzo Nervegna.

Cinzella è un evento dedicato a musica, cinema e cultura organizzato dall'associazione culturale Afo6 di Taranto con la direzione artistica di Michele Riondino, all'ottavo anno. Il presidente di Afo6, Gianni Raimondi, ha spiegato il perché della scelta di Brindisi: «Siamo già stati qui per la riuscitissima serata dei Morcheeba del 2022 ed abbiamo avuto modo di appurare che la città risulta perfetta per l'organizzazione di un evento così complesso, offrendo garanzie logistiche e opportunità che sono state in parte il motivo del nostro cambio di località».

Raimondi ha fatto un passaggio sulle Cave di Fantiano di Grottaglie, sede precedente. «Sono state fondamentali per la crescita del Cinzella Festival ma presentano problematiche logistiche e strutturali che si riverberavano sull'organizzazione impattando sensibilmente sui costi di produzione».

I dettagli

Il sindaco di Giuseppe Marchionna ha invece parlato della connessione tra Taranto e Brindisi, tanto da vedere come possibile sottotitolo della rassegna quello di "Festival delle transizioni". «Credo che questo passaggio di testimone da un territorio all'altro sia significativo in nome dei due mari, lo Jonio e l'Adriatico, ed in nome di due città che, dagli inizi degli anni '60 in poi, hanno dovuto subire i fenomeni connessi all'industrializzazione di massa.

Da questo punto di vista pensiamo e speriamo che il porto di Brindisi e questa grandissima location che è il capannone ex Montecatini, possano rappresentare lo scenario più adeguato per garantire a questo festival e alle sue iniziative quel senso di transizione verso la sostenibilità ambientale e verso il sostegno culturale alle innovazioni tecnologiche, all'internazionalizzazione e alla pace all'interno del Mediterraneo».

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale, Ugo Patroni Griffi, ha sottolineato il valore dell'operazione culturale per il marketing territoriale: «Una lunghissima collaborazione quella tra l'Autorità, Comune e tutti gli operatori che vogliono valorizzare per un uso civico, turistico e culturale gli spazi gestiti dall'Autorità di sistema. Avevamo già cominciato a formalizzare e consolidare questa collaborazione con l'allora assessore Emma Taveri (presente alla conferenza nelle vesti di ex assessore, ndc). Noi saremo sempre a disposizione del Comune. Pensiamo che questa sia la vera interazione porto-città».

Per quel che riguarda i due artisti della prima serata, Trentemoller farà qui la sua unica data estiva in Italia in un live con la sua band, mettendo insieme stili che vanno dalla deep house fino all'indie. Vitalic, invece, sarà qui per la sua unica data al Sud: il suo approccio fa riferimento al French Touch mettendo insieme techno, rock, disco, pop e punk. È già attiva la vendita dei biglietti sulla piattaforma Dice. L'organizzazione, ha fatto sapere Raimondi, è già in contatto con altri nomi importanti per le due giornate successive, per cui si attende l'accordo ufficiale.