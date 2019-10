Distruggono piante e coltivazioni, allarme cinghiali nelle campagne: «Branchi sempre più numerosi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Danni alle colture e alle fattorie dell'agro intorno a Castellaneta, in provincia di Taranto. A causarli «branchi sempre più numerosi» di cinghiali, per i quali la Cia (Agricoltori Italiani) Due Mari di Taranto lancia l'allarme.Secondo l’associazione servono «regole certe. Occorre ovviare ai danni causati ad allevatori e agricoltori non attraverso un indennizzo ma con un vero e proprio risarcimento, congruo e immediato, e un controllo della fauna selvatica. Anche le procedure per l'indennizzo sono complesse e vanno per le lunghe».Nel dossier si fa riferimento anche all’assalto di un branco di cinghiali «in un grande agrumeto della provincia di Taranto. Questo tipo di animali - aggiunge la Cia Due Mari - si spinge fino a dove può trovare cibo e acqua. Abbiamo documentato la loro presenza anche lungo i canali che attraversano e delimitano le zone rurali. Recentemente, così come da troppo tempo ormai, si è verificato che branchi molto numerosi abbiano distrutto porzioni rilevanti di coltivazioni e piante». La Cia invoca «meccanismi certi per prevenire gli incidenti e risarcire i danni subiti da aziende agricole e zootecniche».