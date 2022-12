È stata pubblicata la gara per l’ampliamento del cimitero di Talsano “Santa Maria Porta del Cielo”, nella borgata di Talsano. Sarà un contratto di partenariato pubblico privato a definire i rapporti tra il Comune di Taranto e il soggetto che si aggiudicherà i lavori.

Il bando

Nelle scorse ore, la direzione Urbanistica ha pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori riguardanti, in particolare, la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione delle esistenti, comprese le aree esterne e gli impianti, e la successiva gestione ventennale. Il valore totale stimato della concessione supera i 26 milioni di euro, 11 dei quali destinati all’esecuzione delle opere.

«Con la formula della finanza di progetto – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – mettiamo in moto un meccanismo virtuoso che ci consente di realizzare grandi opere in maniera più agevole. Vale anche per il cimitero di Talsano, dove le aspettative sono alte: presto apriremo anche questo cantiere, mantenendo un’altra promessa presa con la comunità».

L’Amministrazione comunale è al lavoro anche per scongiurare il rischio allagamenti. Infatti, con l’approvazione in giunta della convenzione con il Commissario per la Puglia per il contrasto al dissesto idrogeologico, la realizzazione dell’intervento di mitigazione del rischio per il quartiere Salinella fa un enorme passo in avanti. Con la firma della convenzione, il soggetto attuatore ha già indetto la conferenza dei servizi decisoria al fine di approvare lo schema di progetto definitivo a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri necessari, procedere con la realizzazione del progetto esecutivo e cantierizzare, già nel 2023, l’intervento completo.

Si tratta di un’importante svolta per il quartiere, dopo anni di problemi dovuti agli allagamenti provocati dalla mancanza di condotte sotterranee capaci di smaltire l’eccesso di acqua piovana. L’intervento ammonta in totale a 8 milioni di euro, ai quali si aggiungono le risorse per chiudere la progettazione del grande “Parco del Mediterraneo”, l’area verde urbana che abbraccerà il quartiere Salinella.

«Questo intervento è indispensabile per tutto quel che abbiamo previsto in questa zona – ha detto il sindaco Melucci – perché oltre a realizzare un parco urbano, con laghetti di laminazione, la mitigazione del rischio consentirà di proseguire con la costruzione di nuovi impianti sportivi e la riqualificazione degli esistenti, in particolare dello stadio “Erasmo Iacovone”, in tempo per i Giochi del Mediterraneo del 2026».

Soddisfatto anche l’assessore comunale ai Lavori pubblici Mattia Giorno: «Si tratta di un importante passo in avanti che ci permetterà di chiudere tutti gli atti necessari per avviare la gara d’appalto». L’amministratore cittadino ha fatto sapere, inoltre che al termine di questi lavori, anche al quartiere Salinella partirà un piano per il rifacimento delle strade: «Dopo decenni di promesse, finalmente siamo in dirittura d’arrivo grazie ai fondi recuperati dall’amministrazione Melucci nello scorso mandato».

Sono, dunque, in corso ed in programma in città numerosissimi interventi di cui da anni si avvertiva la necessità e la cui carenza provoca grande disagio alla popolazione. Dopo anni di promesse ed attese, arrivano finalmente le risposte.