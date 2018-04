CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cimitero di Manduria è al collasso per insufficienza di spazi. I campi delle inumazioni in libera terra, pratica quasi ovunque non più in uso, ma l’unica possibile nella città messapica per l’indisponibilità di loculi pubblici in muratura, non hanno più capienza. Una vera emergenza che ieri ha costretto la commissaria straordinaria del comune, Francesca Adelaide Garufi, a firmare un’ordinanza di sgombero di 36 sepolture ultradecennali che serviranno a tamponare i bisogni immediati.«Considerata la necessità, per motivi di salvaguardia dell’igiene e della sanità pubblica, di dover procedere urgentemente al reperimento di nuove aree di inumazione, stante la carenza di posti disponibili - si legge nell’atto commissariale -, si ordina la esecuzione delle operazioni di estumulazione straordinarie dai campi». I parenti dei defunti interessati a ricevere i resti mortali presso i propri sepolcreti, espressamente elencati nell’ordinanza in questione, hanno venti giorni di tempo, a partire da ieri, 18 aprile, per inoltrare richiesta all’Ufficio servizi cimiteriali del comune.«Decorso tale termine – spiega il documento – si procederà di ufficio con inumazione negli ossari comunali». Le trentasei sepolture oggetto di «sgombero», sono quelle che, alla scadenza dei dieci anni non è stato possibile reperire familiari a cui affidare i resti. I «campi a terra» sono in tutto sette con la recente aggiunta di un ottavo le cui caratteristiche rocciose del terreno lo rendono inidoneo per questo genere di inumazioni. Una situazione drammatica che porta allo scoperto la vera piaga del camposanto manduriano: l’assenza di una edilizia cimiteriale pubblica. Le ultime concessioni di licenze per la realizzazione di cappelle private risalgono ad una trentina di anni fa. Stesso dicasi per i loculi pubblici da assegnare al bisogno.