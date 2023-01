Ciclista morto in un incidente stradale: travolto da un pulmino

Un ciclista è morto in un incidente stradale. L'uomo è stato investito mentre era in sella e percorreva un tratto di strada al confine tra Puglia e Basilicata.

In corso le ricostruzioni

Sono in corso le prime ricostruzioni da parte dei Carabinieri ma, secondo quanto appreso, Francesco Nigro 30 anni, un cittadino di Laterza, sarebbe stato travolto da un pulmino: dopo una doppia curva, l'autista del furgoncino avrebbe invaso l'altra corsia travolgendo il ciclista morto sul colpo.

Dalle prime notizie, sembra che il trentenne non fosse un ciclista professionista ma un amatore. Stava dirigendosi verso Matera e, in direzione opposta, ha visto sbucare il mezzo che lo ha travolto. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per il ragazzo che, da quanto emerso, solo pochi mesi fa aveva perso il papà.