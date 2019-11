Maltempo in arrivo, domani le scuole resteranno chiuse - L'ELENCO DELLE CHIUSURE

Copertino

, Novoli, Carmiano, Lizzanello, Galatone, Campi, Guagnano, Squinzano, Alliste, Parabita, Ruffano, Morciano e Tricase.

aperte

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani ae aper l'allerta meteo. La decisione in relazione al bollettino della Protezione Civile Regionale che ha diramato l’allerta arancione per temporali e vento a partire dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani. Sono infatti attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sono previsti anche venti di burrasca con rinforzi dai quadranti sudorientale.In seguito all’Allerta arancione idrogeologica per temporali e forte vento diramata con l’ultimo bollettino dalla Protezione civile, il sindaco di Lecce ha disposto cautelativamente la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei parchi pubblici sul territorio comunale per la giornata di domani, martedì 12 novembre.A Taranto oltre la chiusura delle scuole per domani e la fase operativa di preallarme, il sindaco ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Comando di Polizia Locale.Sono state allertate le ditte per il pronto intervento in caso di emergenza.Allerta arancione anche in provincia, dove chiuderanno le scuole diResteranno regolarmentele scuole di Maglie, Nardò e Casarano.