"Chiudete l'Ilva", gli ambientalisti sul Ponte girevole

Manifestazione pacifica sul Ponte girevole di Taranto dove un gruppo di ambientalisti ha esposto striscioni di protesta contro l'inquinamento, chiedendo la chiusura dello stabilimento siderurgico. Come è noto, in questi giorni è in atto lo scontro tra governo e ArcelorMittal, la multinazionale che ha annunciato la rinuncia a proseguire la produzione a Taranto e in Italia, con la volontà di restituire l'ex Ilva ai commissari e quindi allo Stato. In attesa di un nuovo incontro tra il premier Conte e i proprietari dell'azienda, un gruppo di cittadini ha lanciato sui social questo appello: "Mamme, papà, nonni ...cittadini...se volete una Taranto Libera dai veleni...raggiungeteci nei pressi del ponte girevole." LiberiAmo Taranto Ultimo aggiornamento: 11:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA