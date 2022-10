Cerignola-Taranto, la denuncia dell'assessore: «Scontri e un distributore di benzina devastato»

«Una partita di calcio rovinata dai balordi». La denuncia è di Teresa Cicolella, assessore comunale di Cerignola, dopo la partita di ieri tra l'Audace e il Taranto al Monterisi. Secondo quanto scrive Cicolella sarebbero state distrutte alcune auto e una navetta di trasporto urbano, sarebbe stato vandalizzato un distributore di benzina. «La città di Taranto non merita tifosi di questo tipo. Mi auguro che le Forze dell’ordine abbiano individuato i responsabili», si legge nel post.

Era successo qualcosa di simile anche nel post partita di Gelbison-Taranto, che si giocò a Pagani (campo neutro). Anche in quel caso la denuncia arrivò dall'amministrazione comunale locale.

La nota del Taranto

«Con riferimento a quando comunicato dalla società S.S. Audace Cerignola nella mattinata odierna, il Taranto Football Club 1927 prende fermamente le distanze da eventuali episodi e atteggiamenti antisportivi adottati da presunte persone collegate alla propria tifoseria e verificatisi al termine dell’incontro tra Audace Cerignola e Taranto. Comportamenti che questa società ritiene assolutamente inqualificabili. Tali soggetti non sono che una minoranza che non identifica assolutamente il calore e la sportività della parte sana dei sostenitori del Taranto FC 1927 che senza ombra di dubbio ne rappresentano la maggioranza. Nell’esprimere solidarietà alla città di Cerignola e porgendo le più sentite scuse alla società S.S. Audace Cerignola il Taranto Football Club 1927 continua alacremente e quotidianamente il proprio lavoro di prevenzione di episodi e comportamenti di violenza sempre al fianco delle forze dell’ordine e in collaborazione con le altre società di Serie C. No alla violenza dentro e fuori gli stadi».