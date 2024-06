Arriva in Puglia un'altra spiaggia per nudisti. Ecco dove

Il sindaco di Castellaneta ha regolamentato il turismo naturista. Con una specifica ordinanza ha tipizzato allo scopo una porzione del proprio litorale, precisamente 150 metri della spiaggia libera Termitosa a Castellaneta Marina.

La scelta, sebbene sperimentale per la stagione balneare di quest’estate, il primo cittadino dice di averla fatta per «disciplinare e favorire il turismo naturista in una zona che ha già una storica frequentazione di tipo naturista. Tanto da essere nota anche nei circuiti nazionali ed internazionali. Per tale motivo - spiega il sindaco Di Pippa- al fine di rendere compatibile ed evitare qualsivoglia forma di imbarazzo tra il turismo cosiddetto naturista e quello tradizionale, all’unanimità dei componenti della maggioranza amministrativa, abbiamo deciso di individuare una piccola area dell’arenile Termitosa come “Spiaggia Naturista” e sarà dedicata a questo tipo di turismo. Oltretutto - aggiunge Di Pippa - si presta bene alla pratica perché può essere raggiunta per sentieri impervi o via mare; dunque, frequentata da un numero limitato di bagnanti».

Da qui la spiegazione del sindaco sul significato del naturismo: «È un movimento nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell’urbanesimo, promuove una vita sana in armonia con le leggi della natura e nel rispetto dell’ambiente. Tra le altre cose, professa anche la pratica del nudismo come condizione necessaria per un’armoniosa espansione delle forze psichiche e fisiche. Riveste, pertanto, carattere sociale, tanto che solo in Europa si contano 17 milioni di naturisti, con oltre 700 strutture turistiche dedicate. Negli ultimi 20 anni il naturismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose associazioni. Diverse Regioni come Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Lombardia e Sardegna, hanno adottato una normativa funzionale alla promozione del turismo naturista che ha dimostrato di poter aiutare a preservare le caratteristiche ambientali dei luoghi proprio in virtù delle forme di rispetto della natura che contraddistinguono tale filosofia e modalità di utilizzo e frequentazione dei luoghi dedicati«.

La spiaggia Termitosa ha sabbia dorata finissima ed è circondata da pinete, che la rendono molto tranquilla e rilassante. L'acqua è limpida e cristallina con fondali bassi ideale anche per bambini. Dalla spiaggia si possono ammirare splendidi tramonti. La località è nota anche come Spiaggia Bosco della Marina oppure Spiaggia della Stazione di Castellaneta Marina.

Il fenomeno del naturismo nacque in Germania alla fine del 1800 e si espanse in buona parte dell’Europa dove ad oggi si contano circa 1500 spiagge naturiste. In Italia, il timore che potesse essere solo forma indiretta di puro esibizionismo, ha arginato in parte il naturismo, motivo per cui esistono al momento pochissime spiagge in cui il nudismo è autorizzato. In Puglia, chi ama stare in libertà e rifiuta le etichette può trovare spiagge nel Salento e Gargano. Adesso, formalmente anche Castellaneta Marina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA