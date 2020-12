Casi di positività al Covid nella Curia, il vescovo in isolamento

Allarme in Curia per un caso di positività, l'arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro finisce in isolamento. Il vescovo questa sera avrebbe dovuto officiare i 25 anni di sacerdozio di don Giancarlo Ruggieri nella chiesa Maria Santissima Immacolata a San Giorgio ma è stato costretto a disertare l'appuntamento. Si è saputo, infatti, di almeno una positività all'interno della Curia con la quale monsignor Santoro potrebbe essere stato a contatto. Di qui la necessità dell'isolamento in attesa di approfondimenti clinici che possano escludere il contagio del vescovo.

Ultimo aggiornamento: 18:32

