Casa a luci rosse nel centro massaggi. Denunciata una donna. I massaggi all'interno di quel centro nel cuore di Taranto erano davvero bollenti. Perchè dietro il paravento del centro massaggi in realtà si sarebbe nascosta una vera e propria casa a luci rosse. In quell'appartamento l'altro giorno hanno fatto irruzione i poliziotti della questura di Taranto che hanno sorpreso all'interno cinque donne e un cliente che ha tentato di rivestirsi precipitosamente. La casa è stata posta sotto sequestro e per la donna individuata come la tenutaria è scattata la denuncia a piede libero.

Il controllo

Da alcune settimane la squadra Mobile di Taranto aveva posto sotto attenzione, un centro estetico situato in un palazzo, proprio nel cuore del capoluogo jonico. I sospetti degli investigatori di aver scovato una casa a luci rosse, hanno preso sempre più corpo, notando, durante i servizi di appostamento, un frequente traffico di uomini. Tutti i presunti clienti accedevano nel centro massaggi, usando sempre lo stesso sistema. Gli uomini arrivavano davanti al centro e, dopo aver ricevuto una telefonata, si avvicinavano prima al citofono per poi entrare nel centro massaggi.

La perquisizione

Dopo alcune ore di appostamento, durante le quali erano stati visti entrare alcuni “clienti”, gli agenti della Squadra Mobile hanno ritenuto di procedere ad una perquisizione domiciliare. All’interno del centro massaggi sono state trovate cinque donne, di cui una di nazionalità spagnola, che, mostrandosi poco collaborative, non sono state in grado di fornire una credibile giustificazione sulla loro presenza. Oltre ai locali ben arredati ed alle luci soffuse e musica di sottofondo, i poliziotti hanno anche ritrovato in alcuni cestini per rifiuti dei preservativi usati, ritenuti la prova della presunta attività di prostituzione. Inoltre, l’uomo visto entrare pochi minuti prima, è stato trovato in una delle stanze mentre cercava di rivestirsi. L’utenza cellulare della titolare, una tarantina di 40 anni, peraltro, è stata trovata in alcuni annunci pubblicati su siti on line di incontri ad esplicito contenuto sessuale. La 40enne è stata denunciata in stato di libertà per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il centro massaggi è stato posto sotto sequestro.