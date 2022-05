Dopo i caroselli del Milan, la protesta degli altri tifosi: «Se il Pisa sale in serie A, anche noi vogliamo la piazza senza la Ztl»

In altri tempi non avrebbero avuto il coraggio di osare tanto, ma dopo l’ordinanza “ad personam” chiesta ed ottenuta dai tifosi del Milan, anche la piccola comunità sportiva del Pisa che vive a Manduria vuole dire la sua in grande stile, con le bandiere al vento e le auto che sfilano lungo il corso principale e la piazza centrale di Manduria.

In barba al divieto della Ztl che il comune dovrebbe sospendere momentaneamente così come è stato per la vittoria dello scudetto milanista. L’istanza è stata firmata da un manduriano tifoso della squadra del Pisa che quest’anno, se tutto va bene, sarà promossa in serie A. «Dal lontano 1991 – scrive nella lettera il capo della tifoseria pisana in terra Messapica -, il Pisa non ha più militato in serie A e attualmente è impegnata nei difficilissimi play off della serie B».

La richiesta



La richiesta è stata presentata al sindaco Gregorio Pecoraro e al comandante della polizia locale, Tommaso Nigro che ora dovranno rispondere sapendo di aver creato un precedente «rossonero». L’autore che si presenta a nome di un «folto gruppo di amici e parenti e simpatizzanti e tifosi dei colori nero azzurro» del Pisa, chiede l’autorizzazione ad utilizzare Piazza Garibaldi per eventuali festeggiamenti «in caso di vittoria della finalissima di ritorno di domenica 29 maggio» precisa e, conseguentemente, chiede anche la sospensione straordinaria della Ztl su tutta la Piazza e il corso «per consentire il festoso passaggio delle auto e dei ciclomotori». Una burla? Non si direbbe, perché il firmatario della richiesta si presenta come portavoce di numerosi fedelissimi della squadra della torre pendente simpatizzanti e tifosi da sempre della società sportiva «Pisa Sporting Club 1909».

La sfilata delle auto in caso dell’auspicata vittoria del Pisa nell’incontro di domenica prossima contro il Monza, non sarà l’unica festa in programma. Il gruppo di sostenitori, infatti, hanno organizzato la visione della partita su un maxischermo del pub Angelè, nel centro storico, con la previsione, sempre in caso di vittoria, di spostarsi in gruppo in Piazza Garibaldi e iniziare il carosello di auto e bandiere nero azzurre. «Questi nostri colori che coincidono con quelli del Inter – fa sapere uno degli organizzatori -, sarà occasione di riscatto per gli interisti che potranno esultare con noi con i loro colori».