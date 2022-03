I pescherecci restano ai moli: «Caro-gasolio, situazione insostenibile»

I pescatori di Taranto, aderenti alle sigle Legacoop Agroalimentare e Agci Pesca, hanno incrociato le braccia contro il caro gasolio.

La protesta

Ampia adesione alla manifestazione che si è svolta in molte città costiere italiane, per dare forza allo sciopero che va avanti da lunedì notte e proseguirà fino alla fine della settimana. Gli aumenti del gasolio portano i costi di uscita da mille a quasi duemilacinquecento euro, per le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati