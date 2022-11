Caro energia: ecco il bonus alle famiglie in difficoltà

Con un investimento di 450mila euro, l'amministrazione comunale di Taranto sosterrà la spesa per le bollette di luce e gas delle famiglie tarantine in difficoltà attraverso un avviso che nei prossimi giorni sarà reso pubblico, insieme ai criteri di concessione dei contributi una tantum.

«Punteremo ai nuclei familiari - ha spiegato Luana Riso, l'assessore ai Servizi Sociali che ha proposto la delibera di indirizzo - con bisogni maggiori, con un Isee non superiore a 11mila euro. I bonus bolletta saranno di due tagli: 300 euro per i nuclei familiari fino a 3 persone, 500 euro per tutti gli altri».

L'iniziativa

L'iniziativa nasce anche dalle sollecitazioni di due consigliere comunali, Elena Pittaccio e Stefania Fornaro. «Abbiamo intercettato queste risorse - sottolinea il sindaco Rinaldo Melucci - ottimizzando alcuni capitoli di spesa destinati ad altre attività. Ci sembrava prioritario dare un segnale in questa direzione, alleggerendo l'impatto del caro energia sulle tasche di tanti nostri concittadini. Obiettivo, questo, che ci siamo posti anche dando seguito alle determinazioni assunte nel recente tavolo tenuto in Prefettura, dedicato proprio alle azioni da mettere tempestivamente in campo».