Capitale della cultura: alle 10 il verdetto. Puglia con il fiato sospeso: sfida fra Bari, Taranto e la Grecìa

Il conto alla rovescia è terminato. Oggi si conoscerà il nome della prossima Capitale italiana della Cultura 2022. L'attesa di Taranto e della Grecìa Salentina è enorme. La città jonica e il territorio grico (10 i Comuni) corrono insieme. Attesa e anche aspettativa: tra le dieci finaliste, ciascuna di esse ha una peculiarità e la sensazione è che saranno tanti i fattori combinati a determinarne il verdetto. Alle 10 l'annuncio su youtube.

Fare pronostici è impresa ardua oltre alla scaramanzia che impone solo di sperare e tifare. «In tutte le sue edizioni, la Capitale della cultura ha innescato meccanismi virtuosi tra le realtà economiche e sociali dei territori. Non è un concorso di bellezza, viene premiata la città che riesce a sviluppare il progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale». Nelle parole del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini si rintracciano quattro elementi: il dossier, o la storia, deve coinvolgere, non deve essere un monolite ma plasmabile, deve innescare processi nuovi e su più assi. La prima prescelta fu Mantova, a cui seguirono Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018 (nel 2019 non fu designata poiché Matera era Capitale europea della Cultura) e Parma nel 2020, titolo prorogato anche nel 2021 a causa dell'emergenza pandemica mentre nel 2023 sarà il turno di Bergamo e Brescia.



Tutte le candidate a questo prestigioso obiettivo hanno le proprie ragioni di aver colto nel segno. In totale sono dieci ad aver raggiunto la lista finale: oltre a Taranto, Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo, Procida, Trapani, Verbania e Volterra. E cioè 5 del Sud, 3 del Centro e 2 del Nord se si vuole aggiungere elementi in più. Una di queste città - o meglio sarebbe dire territori poiché ci sono candidature che associano diverse realtà come Taranto con la Grecìa salentina - si fregerà il prossimo anno di questa prestigiosa etichetta.



I dossier, dunque. Taranto e la Grecìa salentina hanno puntato sulla storia. Passato, presente e soprattutto futuro. Una presentazione oggettivamente emozionale ed emozionante che si è protratta oltre i tre quarti d'ora lasciando meno spazio alle domande della commissione. Il format prevedeva rigorosamente l'ora di tempo entro cui terminare il collegamento mentre, come indicazioni generali, il presidente Stefano Baia Curioni aveva suggerito una mezz'ora di presentazione e altrettanti minuti per domande e richieste di approfondimenti. Contesti e situazioni molto diversi per le altre candidate.



C'è per esempio chi ha scelto di intrigare la commissione con una presentazione sui generis. Il dossier di Pieve di Soligo ha sorpreso in quanto punta sulla decostruzione, sulla decisione di togliere. E cioè abbattere i capannoni anziché installarli: una scelta nuova e in contraddizione con le radici di quel territorio con l'obiettivo di rigenerarlo complessivamente. Quindi la cultura intesa come sistema e metodo e non come proposizione di eventi.



Il video di Bari rappresenta l'accoglienza, le braccia aperte, i sorrisi. Una proposta forte tanto da far dire al presidente Baia Curioni «è evidente che Bari si presenta come la candidatura di primissimo livello per la dimensione complessiva, per il processo attivato e la partecipazione allargata». In generale, si può dire che ci sono le proposte fortemente simboliche ed è immediato il riferimento a Taranto, per ovvie ragioni e a L'Aquila, emblema di rinascita e ricostruzione dopo il terremoto. Bari, Trapani e Ancona puntano all'apertura verso il mare e quindi all'accoglienza verso l'altro.



L'esito è alle porte. Al di là di tutto, un risultato è già ottenuto: tutti o quasi si sono stretti per sostenere questa opportunità. Non così scontato, da queste parti.

