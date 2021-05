La canoa si spezza in mare, paura per due giovani canoisti

Brutta avventura nel Golfo di Taranto per due giovani canoisti. I giovani atleti, che erano usciti in mare per la quotidiana attività di allenamento con una canoa di tipo professionale, nel tardo pomeriggio di ieri sono caduti nelle acque antistanti l'ingresso del canale navigabile di Taranto a causa della rottura della canoa, e sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera.

L'incidente

Ad accorgersi dell'incidente è stato lo stesso equipaggio della motovedetta che stava effettuando la normale attività di pattugliamento delle coste e degli ambiti portuali. Ad attirare l'attenzione dei militari sono stati gli stessi malcapitati che, alla vista della motovedetta, hanno agitato le braccia in segno di aiuto. I due giovani sono stati recuperati a bordo dai militari, non senza difficoltà a causa della forte risacca del mare dovuta anche al passaggio in quel momento dei pescherecci al rientro in porto, che costituivano un ulteriore pericolo per i due, considerato che la loro presenza in mare non era ben visibile. Dopo lo spavento, i ragazzi si sono subito ripresi.