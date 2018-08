Un cane morto abbandonato tra i rifiuti sul corpo evidenti segni di ferite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pitbull trovato morto tra i rifiuti. È stato gettato come si fa per la roba vecchia, su una strada abbandonata, in mezzo ai rifiuti. Davvero raccapricciante la scena sul luogo del ritrovamento, sul tratto mai terminato della Bradanico Salentina in agro di Sava, divenuto ormai da tempo una discarica a cielo aperto. Il pitbull, che qualche anima "sensibile" ha ritenuto di abbandonare in mezzo ai rifiuti, al momento del recupero mostrava diverse ferite sul corpo, non si sa causate da cosa. Possibile anche che sianop state causate da un combattimento. Decisamente, non un'estate felice per il miglior amico dell'uomo, vittima di comportamenti irresponsabili e criminali in ogni parte d'Italia.