Cane investito sulla 106, salvato dai vigili urbani

Tanta paura ma per fortuna ce la farà. Poco dopo le ore 18 è stata segnalata la presenza di un cane ferito, investito da qualche automobile di passaggio sulla statale 106, che stazionava sulla corsia di scorrimento veloce della statale in direzione Taranto-Reggio Calabria in territorio di Massafra.

L'intervento

Allertato il comando di polizia locale da un automobilista di passaggio, gli agenti sono intervenuti immediatamente fermando l'intero traffico veicolare e hanno poi provveduto a spostare il cane ferito mettendolo in sicurezza nell attesa del tempestivo intervento del veterinario della Asl. Grande soddisfazione per il salvataggio del più fedele amico dell'uomo è stata espressa dagli assessori Cardillo e D'Errico per l'operato degli uomini coordinati dal comandante della Polizia Locale, Mirko Tagliente.

Il cane, che era scappato da una villetta adiacente, è stato curato e poi restituito al legittimo proprietario.