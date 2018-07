© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pagavano 7 centesimi al minuto, quindi meno di cinquantacentesimi all'ora, per offrire un servizio telefonico di cartomanzia. Sembra non esserci fondo alle storie di sfruttamento nei call center di Taranto e quest'ultima storia lo conferma. La ragazza ha denunciato i fatti alla Slc Cgil che ha reso pubblica la sua storia con un intervento del sindacalista Andrea Lumino. «Non ho mai preso in giro nessuno, ho semplicemente letto le carte dicendo con molto tatto quelloche riuscivo a decifrare. Quello che ho capito è che in realtàla gente aveva solo bisogno di parlare con qualcuno».Questa peraltro è solo un nuovo episodio dello stesso filone: nei giorni scorsi la Cgil aveva denunciato il caso di un call center che cercavacartomanti con annunci sul web indicando un compenso tra mille eduemila euro.«Inizialmente - prosegue la ragazza - lavoravo sei ore al giorno, poisiccome i clienti chiedevano di parlare con me ho iniziato alavorare anche otto ore al giorno. Si lavorava sei giorni allasettimana e ogni mese dovevo garantire due domeniche. Perottenere il pagamento mensile era un'odissea ogni volta: dopo iprimi mesi in cui ricevevo una ricarica postepay mediamente diquasi 400 euro, il referente con cui mi interfacciavo hacominciato ad accampare scuse per spiegare le mensilità chesaltavano».Spiega Lumino «questa vicenda ancorauna volta racconta come c'è chi si arricchisce sui bisogni dellagente: sui bisogni di chi chiama cercando risposte e sui bisognidi chi pur di sopravvivere accetta un trattamento da 7 centesimial minuto. Come Slc Cgil abbiamo un doppio compito: tutelarequesta donna che ha fatto onestamente il suo lavoro e porre unfreno a questa giungla che favorisce i nuovi schiavisti».