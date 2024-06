Piovono calcinacci sulla strada. Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina su via Dante a Taranto, nella zona del borgo, all'altezza tra via Duca degli Abruzzi e via Duca di Genova.

L'operazione ha comportato dei disagi alla viabilità con la chiusura temporanea della strada in quanto i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare una gru per raggiungere il secondo piano dello stabile e mettere in sicurezza la zona sotto e adiacente al balcone.