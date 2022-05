Calci alla moglie durante la lite: arrestato per maltrattamenti

Un 36enne di Taranto è stato arrestato dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la moglie con la quale è già in fase di separazione. Il personale della Sezione Volanti è intervenuto in un appartamento del centro cittadino in seguito alla richiesta di soccorso da parte della donna, che aveva allertato il 113.

Il racconto della donna

La malcapitata, visibilmente scossa, ha raccontato che suo marito - che ha precedenti specifici per maltrattamenti in famiglia - per futili motivi l'aveva malmenata prendendola a calci. La donna ha poi riferito delle continue violenze subite dal 36enne. Un paio di notti prima l'uomo l'aveva picchiata per l'ennesima volta. La vittima ha così deciso di sporgere denuncia nei confronti del marito, spiegando di essere stata costretta per anni a subire vessazioni e aggressioni, riscontrate anche dai numerosi interventi delle forze dell'ordine emersi dalla consultazione delle Banche dati in forza alla Polizia.