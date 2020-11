Cala il buio e non riescono a rientrare. Famiglia salvata nel bosco

Brutta avventura per una famiglia, due adulti e due minorenni, che si sono persi all'interno del parco delle Pianelle di Martina Franca, alla fine di un pomeriggio nella natura.

Quando il cellulare, in un determinato punto del bosco, è tornato raggiungibile, i genitori hanno potuto chiedere aiuto visto che con il buio non ritrovavano la via del rientro.

Una telefonata ad un conoscente, che fa parte del soccorso Alpino e Speleologico e subito sono partiti i soccorsi, che ha prima geolocalizzato la famiglia, persa a tre chilometri in direzione sud est dall'ingresso del parco, quindi l'ha riportata sana e salva nei pressi del centro visite, a pochi metri dalla strada provinciale tra Martina Franca e Massafra.

Tutto bene, dunque, grazie alla prontezza del capofamiglia che ha telefonato alla persona giusta.

