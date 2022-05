Cadavere in una grotta, è di una ragazza di 23 anni

Il cadavere di una ragazza di 23 anni è stato ritrovata questa mattina dai carabinieri di Massafra, in provincia di Taranto. Il corpo senza vita della giovane massafrese è stato rinvenuto in una grotta della gravina San Marco, alla periferia della cittadina jonica. Vicino al cadavere è stata rinvenuta una siringa. Circostanza che insieme al fatto che la giovane fosse una nota consumatrice di stupefacenti, lascia pensare alla morte per overdose. Sul posto è giunto il medico legale, mentre il pm ha disposto l'autopsia.

Il ritrovamento

Il cadavere è stato trovato dai carabinieri dopo una segnalazione. La scomparsa della 23enne massafrese era stata denunciata da una conoscente che l'aveva vista allontanarsi insieme ad un ragazzo. Questa mattina il tragico rinvenimento del cadavere.

Gli accertamenti

Sul luogo del ritrovamento è giunto il medico legale per una prima ispezione del cadavere. Come si è detto, l'ipotesi degli investigatori è cha la ragazza sia morta per una overdose di droga. La certezza potrà arrivare solo dopo l'autopsia disposta dal pubblico ministero di turno.