Cadavere carbonizzato all'interno di un'auto: indagano i carabinieri

Cadavere carbonizzato ritrovato poco fa a Ginosa, in provincia di Taranto. La vittima è un imprenditore di 58 anni e il corpo completamente bruciato è stato trovato all'interno della sua auto, un'Alfa 147, in contrada Lama di Pozzo in un terreno agricolo.

Biglietti ritrovati nelle vicinanze

Sono stati trovati dei biglietti nelle vicinanze dell'accaduto, ora al vaglio dei carabinieri. Sul posto, infatti, sono giunti immediatamente i carabinieri: sul posto sono intervenuti anche il pubblico ministero di turno e il medico legale. Da una prima ricognizione non sarebbero emersi segni di violenza.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Sono in corso ulteriori accertamenti per fare piena luce sull'accaduto.