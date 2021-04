“Taranto: Scuolabus Zero Emissioni”, un progetto per migliorare il trasporto scolastico e abbattere l'inquinamento

L'obiettivo del progetto "Taranto: Scuolabus Zero Emissioni" è quello di migliorare la qualità dell'aria attraverso l'implementazione del servizio di trasporto scolastico esistente rivoluzionando le cattive abitudini emerse dall'indagine preliminare effettuata. Per farlo è prevista l’attivazione di nuove 5 linee di scuolabus. Un piano per migliorare il trasporto scolastico e, in particolare, abbattere le emissioni in una città che cerca di svincolarsi dalla grande industria inquinante.

Il progetto

L’amministrazione comunale ha avanzato una propria proposta, in ragione del finanziamento del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per la realizzazione e implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, attuando una progettazione di un piano degli spostamenti casa-scuola che vada incontro alle numerose richieste pervenute da parte dei cittadini residenti nei quartieri periferici della città attraverso un’attenta valutazione degli spostamenti sistematici e all’utilizzo di mezzi alternativi alle autovetture private che favoriscano un minor impatto ambientale con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

Il servizio Scuolabus nel Comune di Taranto è attualmente limitato a pochi studenti di due aree periferiche, in particolare riguardano i quartieri di Paolo VI e Lido Azzurro. È inoltre offerto un servizio gratuito a tutti gli studenti diversamente abili provenienti da diverse zone della città.

Per la redazione del progetto "Taranto: Scuolabus Zero Emissioni" sono stati raccolti dati più precisi, attraverso interviste con i Mobility Manager Scolastici, ed è emerso che il principale mezzo utilizzato negli spostamenti casa-scuola è rappresentato dall'automobile di proprietà.

È emerso quindi che il massiccio utilizzo di tale modello negli spostamenti casa-scuola incide in modo considerevole sulla qualità dell'aria, soprattutto nei pressi delle scuole, dove spesso, le automobili restano ferme ed accese per alcuni minuti.