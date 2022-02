La Bugatti torna a sfrecciare per le strade della Puglia: ecco l'ultimo avvistamento

Eccola qui, nuovamente, sfrecciare per le strade pugliesi. La supercar Bugatti che tanto ha fatto parlare sui social e non solo, ha solcato anche il Ponte Punta Penna di Taranto. Il bolide da 8 milioni di euro è stato avvistato anche in riva ai due mari sul ponte che collega la città alla superstrada per il Salento. Evidentemente, dopo la sistematina alle sospensioni in quel di Nardò, sta tornando dal suo proprietario: uno sceicco.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, la Bugatti incanta gli automobilisti LECCE Il giallo della Bugatti, l'auto da otto milioni di euro che gira... LA CURIOSITÀ Risolto il mistero Bugatti in Puglia: la "supercar"...

La storia

La storia aveva fatto impazzire il web. Effettivamente, non è proprio da tutti i giorni un'auto superlusso del genere a pochi metri di distanza. Al mondo ne esistono solo 10, di cui una appartiene a Cristiano Ronaldo. La supercar da 8 milioni di euro era stata ovviamente notata ad un distributore di benzina ed è subito scattato il toto nome per scoprire chi fosse alla guida di un gioiello simile.

Ma perché in Puglia? Semplicemente il proprietario, o probabilmente chi per lui, ha consegnato l'auto a meccanici specializzati per un "problema" alle sospensioni. Una volta fatta la revisione, l'auto, in mano ad un pilota esperto, ha effettuato alcune prove sulla pista prototipo di Nardò (proprietà Porsche). E adesso è tornata su strada per farsi ammirare dai pugliesi - eh sì, solo ammirare - in questo caso dai tarantini.