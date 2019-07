Bufera di pioggia e vento, cade in mare una gru del siderurgico: c'è un disperso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una gru dell'impianto siderurgico ArcelorMittal è caduta in mare a causa del maltempo. C'è un disperso.La bufera di pioggia e vento che sta sferzando Taranto, dunque, non si arresta.Intorno alle 19 sulla città e sulla costa si è abbattuta una violentissima tempesta, con raffiche di vento che hanno abbattuto alberi seminando danni e paura.Per diversi motivi, infatti, il centro abitato e in particolare la frazione di San Vito è stata al centro di una improvvisa bufera. Proprio a San Vito un albero si è abbattuto sulla carreggiata di viale Jonio, occupando la strada che dalla città conduce nella frazione sulla costa.