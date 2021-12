Bracciante morta nel vigneto. La Regione Puglia parte civile

Si allarga il fronte di parte civile nel processo che si sta celebrando a Trani in cui il titolare dell'azienda ortofrutta di Corato, Luigi Terrone è imputato per la morte di Paola Clemente, l'operaia agricola di San Giorgio Ionico che morì per un infarto a soli 49 anni.

Paola era partita la mattina presto all'alba di quel 13 luglio 2015, una giornata afosa, quando in un vigneto di Andria si sentì male sino a perdere la vita. Da allora nel...

