Botte all'ex moglie e all'ex suocero, arrestato

TARANTO - Pugni e calci alla ex moglie e all'ex suocero: un uomo di 38 anni di Taranto è stato sottoposto agli arresti domiciliari dalla Polizia per violenze e atti persecutori. Nei suoi confronti gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale ionico Vilma Gilli. Le indagini sono partite dopo le denunce della vittima a seguito di un episodio avvenuto lo scorso novembre. In quella occasione l'uomo, spalleggiato da due suoi giovani parenti, uno dei quali anche armato di un grosso coltello, aggredì prima l'ex moglie con una ginocchiata al ventre e successivamente anche il padre della donna sferrandogli alcuni pugni al volto. Nella circostanza la spedizione punitiva si concluse con il taglio degli pneumatici dell'auto dell'ex suocero. Dal successivo racconto della vittima, gli investigatori della Squadra Mobile hanno accertato che i comportamenti persecutori andavano avanti da più di due anni tanto da stravolgere le sue quotidiane abitudini di vita. Per questo la donna, insieme ai figli, è stata collocata in una struttura protetta.