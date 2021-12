Borraccino: «La richiesta di primarie a Taranto, una provocazione»

All’indomani della risposta negativa del Pd alla richiesta di Primarie nel centrosinistra, arriva ora anche l’altolà da parte di Articolo Uno, per voce di Cosimo Borraccino, consigliere del presidente Emiliano per l’attuazione del “Piano Taranto”.

Le dichiarazioni

«Sono convinto - ha detto - che non faremo le Primarie e che il candidato sindaco sarà Rinaldo Melucci. Ne sono certo perché lo vuole il maggiore partito della coalizione di centrosinistra, il Partito democratico - a livello tarantino, regionale e nazionale - e lo vuole la stragrande maggioranza dei partiti e dei movimenti del centrosinistra». Borraccino spiega poi che condividere un percorso con chi solo poche settimane fa ha fatto cadere il governo della città è quasi impossibile: «Mi permetto di dire, rispetto a quello che è accaduto con la congiura di Palazzo, che giustamente Rinaldo Melucci non può essere barattato con nessun accordo con chi ha tramato, pur stando all’interno della maggioranza».

Il consigliere di Emiliano per l’attuazione del “Piano Taranto” ricorda poi la funzione delle Primarie: «Sono uno strumento legittimo, democratico, ma se utilizzato in una coalizione coesa. Non a caso, invece, queste Primarie vengono chieste da chi ha fatto in modo che quella coalizione esplodesse». L’esponente di Articolo Uno scende poi nel dettaglio: «Mi sembra, invece, una provocazione, da un lato per uscire dall’angolo politico nel quale si sono cacciati, a seguito dell’atto che è stato giudicato straordinariamente impopolare dai cittadini di Taranto, dall’altro per provare a creare confusione nel centrosinistra».

La coalizione di centrosinistra

Borraccino aggiunge: «Ritengo che la nostra coalizione, composta da Pd, dalla lista +Centrosinistra - la cui stesura ha visto il grande impegno del coordinatore provinciale di Articolo Uno Massimo Serio -, dalla lista Con del presidente Emiliano, dalle due civiche del sindaco, dalla lista di Piero Bitetti - che pubblicamente ha comunicato che riparte da Rinaldo Melucci - dalla lista dei Socialisti e di Sinistra Italiana, da un paio di liste di ispirazione moderata, potrà con i suoi tempi stare attorno alla candidatura di Melucci. Auspichiamo che il dialogo avviato con il Movimento 5Stelle vada a buon fine, conoscendo la visione di governo e l’amore verso la città del senatore Mario Turco». L’esponente di Articolo Uno si dice estremamente fiducioso del risultato: «La stima e l’affetto di tanti cittadini, rimasti letteralmente allibiti da quanto accaduto, ci confortano nell’ipotesi di poter vincere addirittura al primo turno. Quindi, senza se e senza ma, Primarie non se ne faranno».

Borraccino si congratula, infine, con Melucci: «Sono onorato di lavorare, in qualità di consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del “Piano per Taranto”, insieme al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, nominato dal presidente Michele Emiliano suo consigliere per i “Progetti strategici per la città di Taranto”. Faremo un grande lavoro insieme, come già iniziato circa un anno fa, ovvero dal momento della mia nomina a gennaio scorso».