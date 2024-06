Boom aeroporti in Puglia ma Grottaglie non c’è: «Noi nel dimenticatoio»

Il boom degli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia non è passato inosservato. Soprattutto a queste latitudini dove c’è un nervo - e pure l’aeroporto - scoperto. Tant’è che il presidente della Provincia Rinaldo Melucci ha preso carta e penna per scrivere ad Aeroporti di Puglia e Regione. Sintetizzando il concetto così: tutti gli altri scoppiano di salute, l’Arlotta a Grottaglie resta desolatamente chiuso ai voli di linea.

La questione è annosa e, per lo più, divisiva. Può un aeroporto con la pista più lunga del Mezzogiorno essere sistematicamente non preso in considerazione per i voli civili? La risposta del fronte contrario spesso fa riferimento a un sistema aeroportuale che con Bari e Brindisi - e tra l’altro da qualche tempo anche con lo scalo di Foggia tornato pienamente operativo - soddisfa le diverse esigenze. E ribadendo che il binomio offerta-mercato con l’Arlotta si saturerebbe. Peccato, però, che non esista neanche un sistema di navette e collegamenti - a parte il Ctp con Brindisi, o il “fai da te” e qualche improvvisato servizio - che renda pienamente fruibili quegli scali. Spesso si tende a prendere come termine di paragone un aeroporto come Orio al Serio, nel Bergamasco, che non a caso viene chiamato Milano Orio al Serio nonostante la distanza di una sessantina (ma anche di più, in base alla zona) di chilometri dalla città meneghina: a dirla tutta, però, se le distanze possono essere pure comparabili con quelle tra Taranto e Brindisi è altrettanto innegabile che è totalmente differente il sistema di collegamenti che in Lombardia è capillare con navette, treni e bus a qualsiasi ora del giorno.

Negli aeroporti pugliesi, da gennaio a maggio, sono transitati ben 3.061.236 passeggeri con un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 6 per cento per lo scalo di Bari, del 4,1 per cento per quello di Brindisi e addirittura del 22,7 per cento per il “G. Lisa” di Foggia. «A tali brillanti risultati fa tristemente eco la totale assenza dell’Aeroporto “M. Arlotta” di Taranto–Grottaglie che, nonostante dotato della pista più lunga del sud Italia e di una rete di collegamenti recentemente ristrutturata ed ammodernata, continua a non essere preso in considerazione» scrive Melucci secondo il quale la mancata apertura ai voli di linea penalizza fortemente lo sviluppo sociale, industriale e turistico del territorio jonico.

Aeroporto di Grottaglie che ospiterà alcune delegazioni del G7 e che fu aperto nel 1964 ai voli commerciali regolari dall’Alitalia con una linea per Roma. Una storia travagliata che vide un’inattività di 16 anni per poi tornare operativo, a fasi alterne, con linee per Bergamo, Perugia e poi ancora Roma. Nel 1999, tra l’altro, in occasione del conflitto in Kosovo, per motivi di sicurezza l’aeroporto di Grottaglie è stato l’unico scalo pugliese operativo.

Tornando alla lettera, Melucci ha ricordato che la Regione Puglia di recente ha richiesto la delega alla Conferenza dei servizi solo per l’Aeroporto “G. Lisa” di Foggia, considerato aeroporto regionale, e non ha fatto cosa analoga per il “M. Arlotta” valutato scalo nazionale per la sua importanza a livello strategico. «In definitiva – ha concluso il presidente nella missiva - auspico che l’aeroporto di Taranto–Grottaglie possa finalmente ospitare aerei di linea per soddisfare le innumerevoli richieste provenienti dal settore industriale, imprenditoriale e privati cittadini dell’area jonica, al momento costretti a recarsi presso gli aeroporti di Bari e Brindisi, distanti mediamente più di 100 chilometri».

