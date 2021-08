«Ciao sindaco, ho 8 anni, come si chiude l’Ilva?». E Melucci gli risponde

«Ciao sindaco, sono Andrea. Vieni a parlare con me di come possiamo chiudere l’Ilva».

Andrea, 8 anni, il più piccolo tra gli attivisti dell’associazione “Genitori tarantini”, sempre presente alle manifestazioni per la salute e l’ambiente, ha scritto di suo pugno una lettera indirizzata al primo cittadino Rinaldo Melucci, per rivolgergli un appello.

L'appello

«La mamma - scrive Andrea - mi ha detto che tu sei il capo di tutta la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati