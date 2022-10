Bimbo malato al giuramento della Marina Militare: all'evento anche un piccolo paziente di Oncoematologia pediatrica

Stamattina un piccolo paziente del reparto di Oncoematologia pediatrica del SS. Annunziata di Taranto ha potuto assistere, direttamente dalla tribuna d’onore, alla Cerimonia del Giuramento dei marinai a Mariscuola Taranto.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Simba e alla disponibilità del Comandante della Scuola Sottufficiali, Contrammiraglio Francesco Milazzo, il bambino, accompagnato dalla sua famiglia, ha potuto partecipare all’atto conclusivo ed emotivamente più significativo del corso di formazione basica degli allievi del corso dei Volontari in Ferma Prefissati di un anno (VFP1) della Marina Militare.

L'iniziativa

Ad accompagnare il piccolo anche il dottor Valerio Cecinati, direttore del reparto di Oncoematologia pediatrica. “Anche questi momenti speciali possono a pieno titolo essere ascritti nel percorso di cura – ha affermato il primario – perché vivere belle esperienze, durante un percorso certamente non semplice, aiuta i bambini e i ragazzi e anche le loro famiglie".

Per questo, Asl Taranto ringrazia Deborah Cinquepalmi e l’associazione Simba per essersi impegnata nell’organizzazione e per essere sempre vicina ai piccoli pazienti e alle loro famiglie e il Comando di Mariscuola per la sensibilità che sempre dimostra nei confronti di chi soffre e, soprattutto, dei bambini.