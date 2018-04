CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo ostacolo sul cammino verso l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Taranto: il collegio dei revisori dei conti ha espresso parere non favorevole sulla proposta. Numerosi i rilievi, le osservazioni ed i suggerimenti messi nero su bianco dai componenti dell’organo di revisione.Nelle conclusioni della loro relazione, il dottor Oronzo Antonio Schirizzi (presidente), il ragionier Francesco Giuseppe Patruno ed il dottor Vincenzo Tosiani propongono la rivisitazione della previsione di entrata, nel rispetto dei principi contabili, la rivisitazione delle previsioni di spesa non strettamente necessarie oppure rinviabili ad esercizi successivi, per renderla compatibile con le entrate ed assicurare gli equilibri previsionali e gestionali. Per quanto riguarda, invece, la Tari c’è l’invito ad adottare gli opportuni provvedimenti per la copertura integrale del costo del servizio. Il collegio propone, infine, di adeguare gli accantonamenti per far fronte agli impegni relativi al piano di estinzione della Osl, tendendo conto anche del contenzioso relativo ai Boc.L’organo di revisione giunge a queste conclusioni dopo un’attenta analisi del documento previsionale e programmatico. I tecnici, infatti, in relazione alle previsioni di parte corrente, considerano non congrue e non attendibili le previsioni di entrata per l’anno 2018 di 43.000.000 euro relative all’Imu in autoliquidazione, a fronte di riscossioni definitive per l’anno 2017 pari a 31.822.913,79 euro. Viene, inoltre, giudicata non congrua e non attendibile la previsione di entrata Tari per l’anno 2018, perché in consiglio comunale la proposta inerente le aliquote 2018 è stata emendata causando di fatto un minor gettito che non garantisce la copertura finanziaria, nonché la copertura integrale del costo del servizio, come prevede la legge.I revisori poi, in relazione alle entrate per recupero dell’evasione tributaria, alla luce della storicità e della scarsa capacità di riscossione, chiedono, al fine della effettiva realizzazione, un continuo e costante monitoraggio. Il collegio interviene anche in merito alle entrate derivanti dai proventi per sanzioni al Codice della strada, sottolineando che non risultano correttamente destinate alle finalità indicate dallo stesso Codice (artt. 208 e 142). Di qui l’invito ad apportare i dovuti correttivi.