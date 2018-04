Sul Bilancio muro contro muro tra amministrazione e revisori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visioni ancora discordanti sul Bilancio di previsione al Comune di Taranto. Ieri mattina c’è stata una riunione straordinaria della commissione Bilancio, nel tentativo di fare chiarezza in merito alle diverse posizioni sul documento previsionale e programmatico espresse nel proprio parere dal collegio dei revisori dei conti ed in aula dal direttore generale Ciro Imperio, in sintonia con il dirigente della Programmazione economica e finanziaria Antonio Lacatena. I revisori, il dottor Oronzo Antonio Schirizzi, il ragionier Francesco Giuseppe Patruno ed il dottor Vincenzo Tosiani, avrebbero manifestato tutto il proprio disappunto per le durissime critiche rivolte, giovedì scorso, al loro indirizzo dal sindaco Rinaldo Melucci, intervenuto dopo aver ascoltato l’intervento del direttore generale.I tre tecnici, rispondendo alle domande dei consiglieri, hanno difeso strenuamente la propria interpretazione dei principi contabili e lo stesso hanno fatto il dottor Imperio ed il dottor Lacatena. Insomma, c’è stato un vero e proprio muro contro muro, soprattutto sulla questione delle entrate Imu.Decisamente ottimista al termine della riunione è, invece, il commento del presidente della commissione Dante Capriulo: «Abbiamo ascoltato i pareri di tutti, ci sono tesi diverse sulla maggiore entrata Imu e, quindi, fermo restando il chiarimento, rimane la diversa interpretazione delle norme contabili. A valle dell’audizione, dobbiamo registrare che il clima si è rasserenato rispetto al consiglio. Il direttore generale ed il dirigente porteranno in aula alcuni emendamenti che consentiranno di superare alcune criticità emerse».Il presidente del consiglio comunale Lucio Lonoce, al termine dei lavori della commissione Bilancio, ha poi riunito la conferenza dei capigruppo per decidere la data della prossima seduta del consiglio comunale: «Abbiamo convocato la seduta del consiglio per il prossimo 27 aprile, alle 10. Si discuteranno ed approveranno il bilancio di previsione 2018-2020 ed alcuni debiti fuori bilancio».Il presidente del consiglio si è detto poi molto soddisfatto del lavoro compiuto dal direttore generale Ciro Imperio e dal dirigente Antonio Lacatena: «I dirigenti del Comune sono i nostri angeli custodi, ci supportano perché noi non siamo tecnici. Il dottor Imperio è un professionista molto preparato, ha dato tutte le spiegazioni possibili ed immaginabili, ha parlato in consiglio con chiarezza e semplicità. Le sue sono dichiarazioni messe agli atti, si è assunto delle responsabilità».Lonoce ha, invece, nuovamente sottolineato il ritardo con il quale i revisori dei conti sono giunti giovedì scorso in consiglio: «La seduta era stata convocata per le ore 9, il tempo era abbondantemente trascorso e quindi abbiamo iniziato i lavori. Hanno parlato il direttore generale, il sindaco e solo dopo sono arrivati i revisori. Considero il loro comportamento una grave mancanza di rispetto non solo verso le istituzioni, ma anche verso i cittadini».Il presidente del consiglio ha annunciato, infine, che in bilancio l’Amministrazione ha stanziato un milione di euro per i lavori di pubblica illuminazione che interesseranno numerosi quartieri cittadini.