Basta scritte e spray sui muri e il Comune imbianca tutto. Ma cancella pure il murale storico di Os Gemeos

Che l'arte sia di casa a Grottaglie è risaputo, e non solo per la tradizione delle ceramiche, ma anche perché da questa strada si sono innervate diverse iniziative culturali di notevole valore, anche internazionale. E quindi può succedere che passeggiando per la città e in particolare per il quartiere delle ceramiche, che è un po' una sorta di antica zona industriale, possa capitare di incontrare sullo stesso muro un graffito di un artista di fama mondiale e uno scarabocchio lasciato in una notte di ebbrezza alcolica.

Così come all'incrocio tra via Caravaggio, la direttrice del quartiere artistico, e via dei Figuli, una forcella che da un lato sale e dall'altro scende, con al centro, fino a qualche giorno fa, un disegno un po' sghembo di un omino con pantaloni azzurri e giacca rossa a quadri gialli, come si vede ancora da quanto catturato da Google Street. Non un disegno qualunque, ma un'opera di Os Gemeos, "i gemelli", un duo artistico brasiliano in giro da oltre trent'anni in tutto il mondo, dal tratto riconoscibilissimo.

Un'opera risalente all'edizione 2010 del Fame festival, che trasformò Grottaglie nella capitale della street art mondiale. Un'opera un po' scolorita, ma nota in tutto il mondo, che è stata cancellata qualche giorno fa da un operaio troppo meticoloso che eseguiva l'ordine, pare di rendere quella strada più decorosa a causa del passaggio della delegazione del G7.

Una mano di quarzo bianchissimo sul tufo giallo e sono state cancellate non solo le improbabili e incomprensibili scritte alcoliche, ma anche l'opera degli artisti brasiliani. Un gesto che ha indignato la comunità artistica grottagliese, scatenando l'indignazione nei confronti del Comune reo, secondo quanto si apprende, di non aver saputo distinguere l'arte dagli scarabocchi.

Il problema, secondo chi ci segnala il fatto, è duplice: non solo è stata cancellata un'opera d'arte mondiale, ma anche che è stato imbiancato un muro privato senza aver chiesto nemmeno il permesso al proprietario. Dalle parti del Comune riconoscono il danno ma provano a gettare acqua sul fuoco, sostenendo che pochi giorni fa era stato inaugurato un murale voluto dalla Commissione Europea nell'ambito del progetto "Eu street art". Se c'è un errore, spiegano dall'amministrazione, ma in maniera ufficiosa, è non aver avvisato il proprietario del muro, ma comunque andava ripristinato. L'operaio troppo alacre ha confuso l'arte per uno scarabocchio e viceversa.

Eppure a vedere le immagini del muro da Google Street, che risalgono ad aprile di quest'anno, quasi come se il gigante tecnologico abbia voluto fare un sopralluogo preliminare lungo le strade che saranno il palcoscenico del G7, quel muro non era bianco, e non lo era nemmeno nel 2010, quando ci fu l'evento del Fame. Ma Grottaglie è una città di artisti, come già detto. E lungi dall'essere vittime della sindrome della pagina bianca, un bel muro risplendente di quarzite attira l'estro qualche grottagliese che nottetempo, bomboletta alla mano, vi scrive sopra, con diverse grafie "Free Palestine", ingaggiando una lotta senza sosta con l'operaio comunale che ogni mattina è costretto a cancellarla.

