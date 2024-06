Avetrana, gli invitati alla promessa di nozze di una coppia gay rischiano la scomunica: ecco cosa è successo

Parroco minaccia di scomunica gli invitati alla promessa di matrimonio di una coppia gay. Accade ad Avetrana, in provincia di Taranto dove i neo promessi sposi hanno celebrato la promessa in attesa delle nozze.

«Caro amico Presbitero, ti conosco da sempre, so chi sei e da dove vieni e non ti sei risparmiato a mettere in guardia i quattro sinedriti che hai intorno circa il fantomatico pericolo di scomunica qualora avessero partecipato al rito di promessa». A scriverlo sulla sua pagina Facebook è Gabriele Cosma Baldari, neo promesso sposo di Francesco Gennari, entrambi di Avetrana, che a breve convoleranno a nozze con il rito della chiesa ecumenica di Cristo di cui sono credenti e praticanti. «Io e il mio compagno non siamo della chiesa cattolica romana, in più siamo gay, per questo, per qualcuno che conosco bene, siamo meritevoli di scomunica», afferma Gabriele all’indomani della riuscitissima cerimonia nella quale ha saldato la sua promessa con Francesco.

«Fortunatamente, fatta eccezione per qualcuno, i miei invitati erano tutti presenti.

Adesso - prosegue Gabriele rivolgendosi al parroco che esercita in una diocesi che preferisce tenere segreta -, ti invito a riflettere cosa è più meritevole di scomunica, la tua riprovevole condotta di vita o il partecipare ad un rito di matrimonio di una chiesa diversa dalla tua». Che l’anatema dell’esponente della chiesa romana non sia stato lanciato solo per motivi religiosi ne è convinto Gabriele. «Religioso sì, ma il nostro orientamento sessuale ci ha messo il resto», afferma il promesso sposo che per scelta è rimasto ad Avetrana senza mai nasconder la propria omosessualità. «La nostra Avetrana non è mai stata ostile verso l'omosessualità e non c'è stato mai un buon motivo per fuggire. Qui, tra questa gente, in queste strade, abbiamo trovato tutto ciò di cui avevamo bisogno».