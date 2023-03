Autovelox sul Ponte Punta Penna di Taranto: tam tam sui social

È diventato ormai virale sui social e tra le chat di Whatsapp il tema ricorre sempre nelle ultime ore. Gli automobilisti di Taranto (e non solo, poiché l’arteria in questione è uno snodo fondamentale per i lavoratori di altre province che raggiungono il capoluogo jonico) sono preoccupati per le nuove postazioni autovelox posizionate sul Ponte Punta Penna.

Le postazioni

Sono due, nelle differenti direzioni in entrata e in uscita dalla città. Quindi no, non è una fake news. Le postazioni sono state effettivamente montate ma al momento non sono attive. Al momento.

Questo significa che la prudenza e il rispetto dei limiti di velocità - in quel tratto è di 80 chilometri orari - non sono mai troppi e, difatti, negli ultimi giorni la doppia postazione ha funzionato anche come deterrente. Molte vetture, infatti, stanno mantenendo un’andatura sotto il limite degli 80 km/h.